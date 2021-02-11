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Новости культуры

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Похоронивший жену певец Сумишевский не стал отказываться от гастролей

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Певец Ярослав Сумишевский после смерти жены заявил в Instagram, что не будет отказываться от гастрольного тура и ближайшего концерта в московском клубе «Крокус Сити Холл».

Он попросил поклонников поддержать его. «Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители — тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи», — объяснил Сумишевский. «Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась», — добавил он.

29 января Сумишевский с супругой ехали на концерт в село Солгон Ужурского района. Машина попала в ДТП, водитель погиб на месте, Наталья сильно пострадала, впала в кому. Сам Ярослав Сумишевский получил легкие травмы.

Женщину похоронили 10 февраля.

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