Звезды российского кино перед 14 февраля назвали любимые фильмы

Звезды российского кино накануне 14 февраля рассказали, каким фильмам и сериалам готовы признаться в любви.

В топ-3 любимых фильмов Лукерьи Ильяшенко («Сладкая жизнь», «Измены») вошли «Одержимость» (Whiplash), картина Леонида Гайдая «12 стульев» и новый российский фильм «Чего хочет Слава?». «В любви своей жене я могу признаться лишь фильмом «Чародеи». Эта лента — номер один в топе. В качестве вариаций возможны: «Величайший шоумен», «Мэри Поппинс, до свидания», «Вечное сияние чистого разума». Но это уже вечером, когда дочка спит», — цитирует «МТС Медиа» Никиту Тарасова («Кухня», «Колл-центр»).

Ольга Дибцева («Мылодрама», «Окаянные дни») любимым фильмом назвала «Крестного отца», трилогию «Крестный отец» упомянула и Анна Котова-Дерябина («Полицейский с Рублевки», «Шторм»). «Прежде всего я хочу признаться в любви фильмам «Апокалипсис сегодня» и трилогии «Крестный отец», потому что, на мой взгляд, в них эпично, художественно и при этом реалистично рассказываются истории людей и демонстрируются эпохи», — сказала она, также добавив в личный топ картины «Москва слезам не верит», «Аритмия» и «Левиафан» и сериалы «Друзья», «Это мы» и «Домашний арест».

Светлана Камынина («Интерны», «Настя, соберись!») назвала фильм «Английский пациент» Энтони Мингеллы с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош и «Мертвец» Джима Джармуша с Джонни Деппом. Денис Косяков («Спасибо, коучер!», «Отрыв») признался в любви «Терминатору 2». «Все, что было до него – лишь репетиция, все, что после – жалкое подражание. Фильм, который изменил меня и мое представление о том, каким должно быть кино», — пояснил он, также добавив в список любимого кино мультфильм «Аладдин» и «Груз 200» Алексея Балабанова, который считает главным русским кино.

Ранее сообщалось, что «Анна Каренина» стала самой популярной среди россиян аудиокнигой о любви.