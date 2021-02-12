Умер джазовый музыкант Чик Кориа

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер 9 февраля на 80-м году жизни, сообщается на официальном сайте артиста.

По словам представителей джазмена, причиной смерти стала редкая форма рака. Болезнь у Чика Кориа диагностировали недавно.

Кориа начал музыкальную карьеру в 1960-х, в 1968 году был принят в оркестр Майлза Дэвиса. В 1972 году основал собственный коллектив Return To Forever.

Чик Кори — автор более чем 80 альбомов, лауреат 22 премий «Грэмми» и двух латинских «Грэмми». Свою последнюю песню джазмен представил в сентябре 2020 года.