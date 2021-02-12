Епифанцев объяснил, почему подрался в баре

Российский актер Владимир Епифанцев в Instagram объяснил, почему подрался в одном из баров Санкт-Петербурга.

Он заявил, что о подробностях инцидента расскажет только через несколько месяцев. Также Епифанцев подчеркнул, что ему неловко за тех, кто хвалит его за драку. «Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой. Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием», — объяснил случившееся артист.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 11 февраля. Актер отдыхал в заведении вместе с бывшей женой Анастасией Веденской.