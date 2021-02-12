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Новости культуры

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Мария Порошина стала врачом на новых кадрах со съемок «Склифосовского»

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Телеканал «Россия-1» опубликовал новые кадры со съемок девятого сезона медицинского сериала «Склифосовский».

В частности, на фотографиях можно увидеть актрису Марию Порошину («Всегда говори всегда», «Березка», «Челночницы») в медицинской форме. О том, что Мария Порошина присоединится к команде врачей в девятом сезоне «Склифосовского», стало известно в декабре 2020 года.

Сейчас идут съемки девятого сезона врачебной саги. Главные роли в сериале о буднях врачей главного института скорой помощи страны также играют Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич и др.

Премьера телесериала «Склифосовский» состоялась 24 сентября 2012 года. Дата премьеры девятого сезона пока не сообщается.

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