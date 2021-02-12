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Режиссер Егор Дружинин Режиссер Егор Дружинин

Путин присвоил Егору Дружинину звание заслуженного артиста России

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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России Егору Дружинину — актеру, режиссеру и хореографу.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий указ.

Также звание заслуженного артиста России было присвоено артисту Московского драматического театра имени А.С. Пушкина» Александру Арсентьеву, артистке Государственного академического Малого театра России Екатерине Базаровой.

Егору Дружинину 48 лет. Он преподавал хореографию участникам телепроекта «Фабрика звезд», был членом жюри в шоу «Танцы» на ТНТ, «Танцуют все!» на «России-1», «Ты супер! Танцы» на НТВ.

Ранее сообщалось, что Сергей Гармаш и Виктория Исакова получили государственные награды.

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