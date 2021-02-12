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Новости культуры

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Жену Михаила Ефремова вызвали на допрос

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Жену актера Михаила Ефремова Софью Кругликову вызвали на допрос по подкупу свидетелей, сообщает Telegram-канал Mash.

Супруга Ефремова присутствовала при разговоре мужа и его бывшего защитника Эльмана Пашаева. Предположительно, она может знать, предлагал ли защитник подкупить свидетелей для дачи ложных показаний.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

8 февраля 2021 года Ефремов был этапирован в московское СИЗО.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов на пять месяцев останется в Москве.

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