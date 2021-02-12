Новый клип Арианы Гранде набрал 3 млн просмотров за несколько часов

Новый клип Арианы Гранде 34+35, записанный с рэпершами Doja Cat и Megan Thee Stallion, набрал на YouTube почти 3,5 млн просмотров за девять часов после публикации.

По сюжету, девушки развлекаются в роскошном особняке, купаются в джакузи и записывают видеоселфи, хвастаясь драгоценностями.

Оригинальный трек 34+35 вошел в шестой студийный альбом Арианы Гранде Positions, вышедший осенью 2020 года. Клип на него певица представила тогда же, новый видеоролик был снят на ремикс композиции.

Ранее сообщалось, что клип Little Big на песню Skibidi набрал более полумиллиарда просмотров.