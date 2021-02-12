Адвокат Ефремова опроверг допрос жены актера

Защита Михаила Ефремова опровергла сообщения СМИ о вызове супруги заключенного Софьи Кругликовой на допрос по делу о подкупе трех свидетелей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я общался с Кругликовой около часа дня, никаких повесток (на допрос) она не получала», — сказал адвокат Петр Хархорин.

Ранее СМИ писали, что жену Михаила Ефремова вызвали на допрос.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени. 8 февраля 2021 года Ефремов был этапирован в московское СИЗО.