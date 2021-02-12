Стартовал новый сезон шоу «Голос. Дети»

На Первом канале начался новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети».
Это уже восьмой сезон проекта. В этом году звездными наставниками стали Баста (Василий Вакуленко), Светлана Лобода и Егор Крид.
Проект начинается со слепых прослушиваний, где наставники, не видя участников, будут слушать исполнение конкурсантов и выбирать или не выбирать их в команды.
Новый наставник проекта Егор Крид уже пообещал, что попытается передать весь свой опыт детям.
«Я был на таких проектах и меня там не выбирали. Наверное, мотивацию дать, чтобы они реализовали себя», — сказал Крид.