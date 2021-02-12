Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Стартовал новый сезон шоу «Голос. Дети»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

На Первом канале начался новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети».

Это уже восьмой сезон проекта. В этом году звездными наставниками стали Баста (Василий Вакуленко), Светлана Лобода и Егор Крид.

Проект начинается со слепых прослушиваний, где наставники, не видя участников, будут слушать исполнение конкурсантов и выбирать или не выбирать их в команды.

Новый наставник проекта Егор Крид уже пообещал, что попытается передать весь свой опыт детям.

«Я был на таких проектах и меня там не выбирали. Наверное, мотивацию дать, чтобы они реализовали себя», — сказал Крид.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.