Актриса Веденская выложила фото после избиений в Петербурге

Российская актриса Анастасия Веденская опубликовала фото порезанного лица после драки в Петербурге.

Актриса поехала в Петербург на премьерный показ фильма «Дочь тьмы», где она исполняла главную роль. Вечером 10 февраля она вернулась со старшем сыном в отель и осталась посидеть в ресторане гостиницы с режиссером Ростиславом Мусаевым и его знакомой парой, которые начали выпивать алкоголь.

«Как видно на кадрах этого видео , которое сейчас все обсуждают , я засмеялась и мне было нанесено 2 удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссера, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками. Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и теряя много крови, иду в сторону персонала», — написала Веденская в Instagram под фото.

Ранее в сети появилось видео, где бывший муж актрисы Владимир Епифанцев избивает ее обидчиков.