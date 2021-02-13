Раскрыто содержание завещания Ларри Кинга

Стало известно содержание завещания скончавшегося американского телеведущего Ларри Кинга. Документ оказался в распоряжении журнала People.

Кинг пожелал, чтобы все его имущество поделили поровну между детьми — сыновьями Энди, Ченсом, Ларри-младшим, Кэнноном, а также дочерью Чайей.

Так как Эди и Чайя умерли еще при жизни отца, то наследство, оцениваемое в $2 млн, получат трое сыновей.

Завещание было составлено 17 октября 2019 года, через два месяца после того, как Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик.

Ларри Кинг скончался 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса на 88-м году жизни. По словам его жены, причиной смерти стал сепсис.

Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) родился в 1933 году в американском Бруклине в семье европейских эмигрантов. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу, что остался в ней навсегда. Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985 по 2010 год. За это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями искусства и политиками, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.