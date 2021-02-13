Умер актер сериала «След» Олег Валкман

Актер Олег Валкман, известный по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След», скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на его сайте.

«12 февраля 2021 года в Москве после непродолжительной болезни скоропостижно скончался актер театра и кино Олег Валкман», – указано в сообщении.

Представитель актера подтвердила данные о его смерти в интервью «Пятому каналу».

«У него поднялась температура, ему стало плохо. Мы вызвали скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Сегодня его не стало», – рассказала она.

Конкретная болезнь, ставшая причиной смерти, не называется.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Сыграл в сериалах «След», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Громовы» и других кинопроектах.