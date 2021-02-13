В Петербурге нашли ранее неизвестный автограф Пушкина

В Санкт-Петербурге ученые Института русской литературы нашли в архиве ранее неизвестный автограф поэта Александра Пушкина. Об этом пишет ТАСС.

Автограф датирован январем 1837 года. Это один из последних росписей поэта.

«Обнаруженный автограф представляет собой пометы Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи [Александра] Тургенева (1784–1845) в его письмах [князю Александру] Голицыну (1773–1844)», — приводятся слова старшего научного сотрудника ИРЛИ РАН Натальи Хохловой.

По словам Хохловой, Пушкин и историк Тургенев дружили. Тургенев, в свою очередь, отправлял документы князю Голицыну. Пушкин планировал опубликовать часть собранных материалов Тургенева в своем журнале «Современник».

Ранее опрос показал, что большинство россиян могут узнать только стихи Пушкина.