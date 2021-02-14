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Новости культуры

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Вуд и Рэдклифф снялись на одной обложке в честь 20-летия «Властелина колец» и «Гарри Поттера»

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Британский журнал Empire поместил на обложку Элайджу Вуда и Дэниела Рэдклиффа в честь 20-летия двух культовых фильмов о волшебстве — «Властелина колец» и »Гарри Поттера».

«20 лет волшебства. В крупном эксклюзиве Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф впервые объединились для грандиозного празднования юбилея «Властелина колец» и «Гарри Поттера», — сообщается в Instagram издания.

В выпуске актеры вспомнили истории со съемок картин и обсудили свою работу на персонажами.

Это первый раз, когда Вуд и Рэдклифф встретились для совместной фотосессии и интервью. Франшизы «Властелин колец» и «Гарри Поттера» были запущены в 2001 году.

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