В сети появился финальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

В сети появился новый трейлер режиссерской версии фильма Зака Снайдера «Лига справедливости». Ролик появился на YouTube-канале HBO Max.

При этом, как отмечает портал Игромания, трейлер появился в интернете за несколько часов до официального релиза на канале. Его опубликовала студия любительской озвучки NewComers.

Видео длится 2,5 минуты. В нем можно увидеть много новых кадров из картины, в том числе саму Лигу, амазонок и Дарксайда. Также в конце трейлера зрители могут увидеть Джокера в исполнении Джареда Лето.

Релиз кинокартины запланирован на 18 февраля. Она будет доступна на платформе HBO Max и будет длиться четыре часа.

Ранее Зак Снайдер назвал дату выхода трейлера «Лиги справедливости».