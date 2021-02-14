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Новости культуры

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Отца Ники Минаж насмерть сбила машина

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Отца певица Ники Минаж Роберта Маража насмерть сбила машина в США. Об этом сообщает TMZ.

ДТП произошло на пересечении Рослин-роуд и Рафф-авеню в Нью-Йорке в пятницу, 12 февраля, около 18.00 по восточному времени (10.00 по мск). Водитель скрылся с места преступления.

Роберту Маражу было 64 года. Он был доставлен в критическом состоянии в местную больницу, где скончался от полученных травм.

Полиция Нью-Йорка занимается расследованием этого дела, однако оно осложняется из-за неточного описания автомобиля, который сбил Маража.

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