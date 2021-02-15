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Новости культуры

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Бари Алибасов Бари Алибасов

Врач рассказал, что Алибасов неизлечимо болен

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Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак выразил мнение, что симптомы, которые есть у 73-летниего продюсера Бари Алибасова, свидетельствуют о проблемах с его здоровьем. Об этом он сказал в интервью «Пятому каналу».

Доктор указал, что «нарушение памяти, внимания, потеря ориентации» чаще всего являются «сенильной или старческой деменцией». По его словам, такое состояние приведет к тому, что Алибасов о себе заботиться не сможет.

Эксперт полагает, что у него практически нет шансов на возращение к прежней жизни. Полторак также сомневается, что нынешние помутнения сознания носят временный характер.

Ранее стало известно, сколько Алибасов заработал на своей болезни.

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