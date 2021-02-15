«Чуть все не закончилось печально»: Киркоров рассказал о болезни Пригожина

Певец Филипп Киркоров рассказал о болезни продюсера Иосифа Пригожина, заразившегося в Дубае коронавирусом.

В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» Киркоров отметил, что болезнь протекала тяжело. «Чуть все не закончилось печально. Но врачи, видите, какие молодцы, они спасли его», — сказал он.

По словам Киркорова, трагического финала едва удалось избежать. «Он был, как я наслышан, ну не просто в сантиметре — в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно», — вспоминает артист.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что во время лечения перенес цитокиновый шторм. Он был подключен к кислородному аппарату и опыт болезни описывает как «8 дней ада».