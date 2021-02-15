Названа дата похорон гендиректора Москонцерта Александра Беленького

Названа дата похорон генерального директора Москонцерта, заслуженного работника культуры России Александра Беленького.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москонцерта, похороны пройдут 17 февраля, прощание начнется в 12.00. «Стало известно, что Александра Григорьевича Беленького похоронят в среду, 17 февраля, на Троекуровском кладбище», — сообщили в учреждении культуры.

О смерти Александра Беленького стало известно 13 февраля. Ему было 75 лет.

В Москонцерте Александр Беленький работал в течение 56 лет. Он начал карьеру в качестве ассистента звукорежиссера, затем был начальником административно-хозяйственного отдела, заместителем директора, а в 2001 году занял пост генерального директора Москонцерта.