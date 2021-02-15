Пострадавший в драке с Епифанцевым режиссер Мусаев рассказал о конфликте

Пострадавший в драке с участием актера Владимира Епифанцева режиссер Ростислав Мусаев рассказал о конфликте в Instagram.

Он высказался под фотографией, сделанной в больничном коридоре. Конфликт он назвал возникшим на пустом месте и заявил, что «защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик». «И, если была бы на том месте ваша жена, скорее всего, я бы сделал тоже самое. Просто стоять и смотреть — не моя история», — заявил он.

Мусаев добавил, что ему больно и обидно из-за произошедшего. Характер полученных им травм будет известен в ближайшие дни.

Бывшая жена Епифанцева Анастасия Веденская ездила в Петербург на премьерный показ фильма «Дочь тьмы», где исполняла главную роль. Вечером 10 февраля она вернулась со старшим сыном в отель и осталась в ресторане гостиницы с режиссером Ростиславом Мусаевым и его знакомой парой. В ходе посиделок в Веденскую бросили стеклянный бокал, она позвала на помощь Епифанцева, он толкнул женщину, завязалась драка, в ходе которой пострадал Мусаев.

Ранее стало известно, что Веденская будет судиться с напавшей на нее женщиной.