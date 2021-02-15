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Новости культуры

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ЮрКисс объяснил, за что получил медаль

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Певец Юрий Киселев (ЮрКисс) впервые прокомментировал получение медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщает «Рен ТВ», артиста наградили за организацию концертов в Донецке и в Крыму. «Для меня это большая честь, что руководство страны так высоко оценило вклад нашей команды в проведение мероприятий, организацию концертов в ДНР, ЛНР, в Крыму, а также за участие в восстановлении храмов и, конечно же, за организацию выступления наших артистов в честь празднования Дня Победы на базе Хмеймим в Сирии», — объяснил он.

Медаль ЮрКиссу вручили с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Получение 23-летним артистом высокой награды вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

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