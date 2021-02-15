Познер назвал самую неприятную гостью своей передачи

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал самую неприятную гостью своей авторской передачи на «Первом канале».

По словам Познера, это депутат Госдумы Ирина Яровая. «Яровая Ирина Анатольевна больше всего поразила меня в неприятную сторону», — цитирует журналиста «Познер Online».

Среди понравившихся ему интервью Познер назвал разговор с бывшим главой «Роснано», а теперь спецпредставителем президента России по целям устойчивого развития Анатолием Чубайсом.

Ранее сообщалось, что аккаунты сайта Познера в Facebook и Twitter удалят.