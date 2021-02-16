Против экс-адвоката Ефремова возбуждено дисциплинарное дело

Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила дисциплинарное производство в отношении экс-адвоката актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В отношении адвоката Андрея Алёшкина возбуждено дисциплинарное производство, оно будет рассмотрено квалификационной комиссией адвокатской палаты Санкт-Петербурга 25 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее Ефремов подал жалобу на Алешкина в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга

В конце декабря 2020 года Ефремов отказался от услуг Алешкина.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.