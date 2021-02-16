Похороны Ларри Флинта превратят в вечеринку

Похороны основателя американского порнографического журнала Ларри Флинта превратят в большую вечеринку. Об этом сообщает TMZ.

Церемония прощания пройдет в Лос-Анджелесе в принадлежавшем издателю ночном клубе Hustler.

Отмечается, что на похоронах выступит группа стриптизерш Sexxy After Dark, которая постоянно работает в его клубе. Церемония завершится запуском большого воздушного шара с крыши здания.

Гостей вечера будут угощать фирменным коктейлем Flynt Goldfinger, сделанным на основе водки.

Посетить церемонию смогут все желающие старше 21 года, заплатившие $50 за вход.

Ранее Флинт скончался в возрасте 78 лет. Его брат подтвердил смерть издателя, однако не назвал ее причину. При этом источники журнала TMZ в семье Флинта заявили, что он умер из-за сердечной недостаточности.