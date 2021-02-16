В Малом театре рассказали о самочувствии Соломина перед госпитализацией

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова в беседе с РБК рассказала о самочувствии худрука театра Юрия Соломина перед госпитализацией.

По ее словам, Соломин попал в больницу три дня назад. «Состояние даже не средней тяжести, а хорошее. Мы положили его в больницу примерно три дня назад, показаний к этому практически не было, он только немного покашливал. Но так как он находится в группе риска, решили перестраховаться», — уточнила она.

Положительный тест на коронавирус Юрий Соломин получил 15 февраля. О его госпитализации стало известно 16 февраля.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и др.