Экс-адвокат Ефремова прокомментировал возбуждение дела против себя

Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин прокомментировал возбуждение адвокатской палатой Санкт-Петербурга дисциплинарного дела в его в отношении.

В беседе с РБК Алешкин назвал позицию Ефремова, обвинившего его в самопиаре, нарушении договоренности и обмане «бессмысленной». По мнению юриста, на решение актера кто-то повлиял, а возбуждение дисциплинарного производства «может быть связано с личной позицией, некой местью» и «упущенной выгодой».

Кроме того, по словам Алешкина, для него оказалось неожиданностью то, что его «обвиняют в том, что написано на бумаге».

Ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату с обвинениями в адрес Алешкина. Актер считает, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации. Кроме того, по мнению Ефремова, Алешкин убедил его в том, что будет заниматься только вопросом помилования и обманным путем заключил договор, после чего участвовал в суде кассационной инстанции.

В сентябре 2020 года заслуженного артиста России Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.