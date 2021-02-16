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Новости культуры

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Лариса Кичанова Лариса Кичанова

Умерла актриса Лариса Кичанова

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Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова скончалась в возрасте 71 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Известно, что она умерла не от заболевания, которое могло бы быть вызвано коронавирусной инфекцией.

Точную причину смерти в театре пока не называют.

Лариса Кичанова родилась в Оренбурге. После окончания ГИТИСа в 1972 году была принята в Государственный академический Малый театр. Играла княжну Мстиславскую в спектакле «Царь Федор Иоаннович», Лизаньку в постановке «Достигаев и другие», Татьяну Хрущ в »Любови Яровой», Наталью Дмитриевну в «Дядюшкином сне», Устинью Наумовну в спектакле «Свои люди — сочтемся!» и др.

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