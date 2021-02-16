«Злится, что в больнице»: в театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии госпитализированного художественного руководителя учреждения культуры Юрия Соломина.

В беседе с «Московским комсомольцем» она сообщила, что коронавирусную инфекцию Соломин переносит в легкой форме и чувствует себя нормально. «Но в силу того, что у него было легкое недомогание, мы решили поберечь его. На данный момент опасности для жизни нет. Свое состояние Юрий Мефодиевич переживает спокойно. Только он злится, что в больнице, потому что у нас в субботу премьера, спектакль «Буратино», — объяснила она. Судьбу спектакля в театре пока не решили.

Положительный тест на коронавирус Юрий Соломин получил 15 февраля. О его госпитализации стало известно 16 февраля.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и др.