Госдума отклонила законопроект об ограничении рекламы перед киносеансом

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, ограничивающий рекламу перед показом фильма в кинотеатрах 10 минутами, сообщает РИА «Новости».

Правительство и профильный комитет Госдумы по экономической политике выступили против проекта, не найдя обоснования для предлагаемого ограничения рекламы. Кабмин опасался, что изменения снизят доходы прокатчиков и кинотеатров, что, в свою очередь, может «негативно отразиться на кинопроизводителях и потребителях соответствующих услуг». Проблему несоответствия времени начала сеанса в кинотеатрах и указанного на билете времени в правительстве считают решаемой в рамках правил по киновидеообслуживанию населения, утверждаемых кабмином.

Заксобрание Санкт-Петербурга ранее внесло документ, который, кроме ограничения рекламы перед началом кино- или видеосеанса 10 минутами, предусматривал запрет на демонстрацию рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса.

Проект разработали «в целях повышения качества услуг по кино- и видеообслуживанию населения, защиты прав потребителей указанных услуг, а также повышения дисциплины в области распространения рекламы и предотвращения навязывания рекламы в процессе кинообслуживания».