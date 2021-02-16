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Новости культуры

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Опубликован трейлер сериала Бондарчука про гонки на грузовиках

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Кинокомпания Art Pictures Vision, телеканал НТВ и видеосервис Premier представили трейлер спортивного сериала «Мастер» о команде «КАМАЗ-мастер» — лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков.

В основу сюжета сериала легли реальные истории членов экипажа, новичкам и старожилам которого после многолетних побед предстояло создать новый боеспособный коллектив.

Как отметил продюсер сериала Федор Бондарчук, создавать образы персонажей с реальными прототипами было непросто. «Авторы «Мастера» поехали к своим героям, в Набережные Челны, где прожили три месяца и стали частью сверхуспешной команды «КАМАЗ-Мастера». Именно там, в эпицентре событий, и рождался сценарий, который был бы невозможен без потерь, сложных ситуаций и того преодоления, которое они могли увидеть только своими глазами», — рассказывает он.

Главные роли в спортивной драме исполнили Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и Линда Лапиньш.

Премьера «Мастера» онлайн состоится 18 февраля.

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