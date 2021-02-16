Участников «Дома-2» выселят с поляны

Участников телепроекта «Дом-2» попросили выселиться с поляны. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник.

По его словам, во вторник, 16 февраля, между участниками шоу прошло собрание, в ходе которого организаторы объявили о необходимости покинуть съемочную площадку для освобождения периметра.

Собеседник СМИ отметил, что участникам придется съехать до четверга, 18 февраля.

Ранее 18 декабря 2020 года ТНТ объявил о закрытии телепроекта из-за низких рейтингов и сокращения числа рекламодателей. Ожидалось, что новая серия шоу выйдет 15 февраля, однако этого так и не произошло. Накануне съемки проекта были сорваны, поскольку телеканал СТС Love, на котором должно выходить шоу, и «Дом-2» не договорились о цене производства выпусков.