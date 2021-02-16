Звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

Британский актер Кит Харрингтон и его супруга Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщает Page Six.

Издание отмечает, что пара была замечена на прогулке по улицам Лондона с новорожденным малышом.

Пол и имя ребенка, а также дата рождения пока не раскрываются.

Пара познакомилась на съемках культового сериала «Игра престолов», где Кит выступил в роли Джона Сноу, а Лесли играла одичалую по имени Игритт. По сюжету , их персонажи также были влюбленными. Спустя шесть лет в 2018 год пара сыграла свадьбу.

О беременности Лесли стало известно в сентябре 2020 года.