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Новости культуры

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Кит Харингтон и Роуз Лесли в третьем сезоне &laquo;Игры престолов&raquo;, 2013 год Кит Харингтон и Роуз Лесли в третьем сезоне &laquo;Игры престолов&raquo;, 2013 год

Звезды «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

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Британский актер Кит Харрингтон и его супруга Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщает Page Six.

Издание отмечает, что пара была замечена на прогулке по улицам Лондона с новорожденным малышом.

Пол и имя ребенка, а также дата рождения пока не раскрываются.

Пара познакомилась на съемках культового сериала «Игра престолов», где Кит выступил в роли Джона Сноу, а Лесли играла одичалую по имени Игритт. По сюжету , их персонажи также были влюбленными. Спустя шесть лет в 2018 год пара сыграла свадьбу.

О беременности Лесли стало известно в сентябре 2020 года.

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