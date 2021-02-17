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Новости культуры

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Кахи Кавсадзе в фильме &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1969) Кахи Кавсадзе в фильме &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1969)

Звезда фильма «Белое солнце пустыни» госпитализирован с пневмонией

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Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе, который в том числе известен по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни», был госпитализирован в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии, ссылаясь на директора медучреждения Левана Ратиани.

По словам медика, состояние артиста стабильно тяжелое. Как рассказал глава клиники, у Кавсадзе обнаружили двустороннюю пневмонию.

Отмечается, что актер в конце прошлого года проходил лечение в этой же клинике от коронавируса.

16 февраля стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского.

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