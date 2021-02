Скончался французский регги-певец Тонтон Давид. Об этом сообщает BFMTV.

Смерть исполнителя подтвердил один из его детей и его бывший менеджер.

Музыканту было 53 года.

Причина его смерти не приводится.

Дэвид является автором таких хитов 1990-х годов, как Sure and Certain and Everyone's Road.