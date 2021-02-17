Бывшего адвоката Ефремова будет защищать бывший адвокат Pussy Riot

Интересы бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина на аттестационной комиссии будет представлять юрист Виолетта Волкова, сообщает «Рен ТВ».

Волкова ранее защищала участниц панк-группы Pussy Riot по обвинению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса РФ.

Алешкин был третьим адвокатом, участвовавшим в деле актера Ефремова, в отношении которого было возбуждено дисциплинарное дело. Ранее адвокатского статуса лишились Александр Добровинский и Эльман Пашаев. Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила против Алешкина дисциплинарное дело после жалоб Ефремова в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату.

Ефремов обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о «тишине в СМИ».