Суд в Петербурге запретил еще четыре аниме-сериала

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению в России еще четыре японских аниме-мультфильма, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Запрещенные сериалы «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах» размещены на портале YummyAnime.

Решение было вынесено после административных исков прокуроров.

20 января петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории России. Эксперты нашли в мультфильмах сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений, которые, по мнению суда, могут нанести вред детской психике.