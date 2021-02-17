Вдовец Легкоступовой раскрыл ее последнюю просьбу

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов на ток-шоу Андрея Малахова раскрыл последнюю просьбу артистки.

По его словам, певица просила, чтобы он лично развеял ее прах над Тенерифе с яхты. «Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это — с момента наших первых встреч. Она говорила: «У меня такие дикие боли, если я умру — обязательно меня только сжечь». И развеять. Человек иногда проговаривает такие перспективные вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен», — цитирует мужчину «Пятый канал».

Певица Валентина Легкоступова в начале августа 2020 года была госпитализирована с травмой головы. 14 августа она скончалась.

В декабре 2020 года адвокат назвал стоимость наследства умершей Легкоступовой.