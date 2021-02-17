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Новости культуры

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Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в зале заседаний Московского городского суда, 22 октября 2020 года Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в зале заседаний Московского городского суда, 22 октября 2020 года

Добровинский не смог вернуть статус адвоката через суд

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Хамовнический суд Москвы отклонил иск юриста Александра Добровинского, представлявшего интересы семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, о восстановлении адвокатского статуса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Юрист обратился в суд с гражданским иском к Адвокатской палате города Москвы, он пытался добиться отмены решения о лишении его статуса.

«Хамовническим районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», – заявили в пресс-службе суда.

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса адвоката на два года за нарушение этических норм.

В сентябре 2020 года заслуженного артиста России Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

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