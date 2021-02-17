Нагиев раскритиковал Крида на детском «Голосе»

Телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал решение сделать музыканта Егора Крида наставниками в восьмом сезоне шоу «Голос.Дети». Об этом пишет WDay.ru.

Как заявил Нагиев, Крид еще слишком молод для такой роли и «еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться».

«В свои 26 лет ему самому еще есть, чему поучиться. Слово «наставник» для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу», — сказал телеведущий.

Ранее Крида критиковали за неприличный жест на съемках детского «Голоса».

О том, что Егор Крид дебютирует в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос.Дети», стало известно 1 февраля.