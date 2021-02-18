В Госдуме скорбят по Андрею Мягкову

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова, сообщает РИА «Новости».

Роли Мягкова в комедиях Рязанова, по ее мнению, останутся с поклонниками таланта артиста еще на долгие годы. «Добрый, мягкий, с удивительным чувством юмора и очень искренний артист, с замечательным обаянием. Очень жалко», — скорбит она.

Кроме того, о смерти Мягкова высказался первый зампред думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко. «Это прекрасный актер, что делать, уходят люди, так устроена жизнь… Я скорблю вместе с вами. Слава богу, что у него осталось очень много фильмов на экране, и мы будем долго-долго их смотреть», — сказал он.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.