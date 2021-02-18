Сыгравшая с Мягковым в «Служебном романе» Немоляева прокомментировала его смерть

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала смерть своего коллеги по съемкам «Служебного романа» Андрея Мягкова.

В беседе с телеканалом «Звезда» она назвала Мягкова ценным партнером. «С ним сделаны самые лучшие, ценные и любимые для меня роли в кино - «Гараж», «Служебный роман». Он мог сыграть и драму, и трагедию, и комедию, и психологические нюансы — силен во всех своих проявлениях», — сказала актриса.

Она также отметила импровизационный талант Мягкова. «Целое поколение уходит, и Мягков относится к тем, кто столько лет властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след. Он навсегда останется в памяти и сердцах зрителей», — резюмировала Немоляева.

Андрей Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет.

Ранее Барбара Брыльска отреагировала на смерть артиста.