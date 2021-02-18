Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова. В ближайшее время президент направит телеграмму родным и близким в связи с кончиной народного любимого артиста», — сказал он.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова, наиболее известного по главным ролям в «Иронии судьбы» и «Служебном романе», стало известно 18 февраля. Согласно Telegram-каналу Mash, Андрея Мягкова нашла без сознания дома его жена Анастасия Вознесенская. Артист ушел из жизни до приезда врачей.

Официальная причина смерти актера пока не сообщается. Как предполагают в СМИ, к смерти могла привести сердечная недостаточность.

Ранее сыгравшая с Мягковым в «Служебном романе» актриса Светлана Немоляева прокомментировала его смерть.