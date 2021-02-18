Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в МХТ им. Чехова, передает РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Женовача.

Дата траурной церемонии пока не определена. «Пока этот вопрос решается. Это может быть 20 или 21 февраля», — уточнил Женовач.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

С 2010 года актер не снимался в кино, с 2013-го — не играл в театре, вел уединенный образ жизни вместе с супругой Анастасией Вознесенской.

О смерти 82-летнего актера стало известно 18 февраля.