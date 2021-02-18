Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Андрей Мягков в сцене из спектакля &laquo;Чайка&raquo; на сцене МХАТ, 1980 год Андрей Мягков в сцене из спектакля &laquo;Чайка&raquo; на сцене МХАТ, 1980 год
Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo;, 1975 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Служебный роман&raquo;, 1981 год Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков на съемках фильма &laquo;Служебный роман&raquo;, 1981 год
Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo; (1977) Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo; (1977)
Артист Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1978 год Артист Московского театра «Современник» Андрей Мягков, 1978 год
Андрей Мягков в фильме &laquo;Братья Карамазовы&raquo;, 1968 год Андрей Мягков в фильме &laquo;Братья Карамазовы&raquo;, 1968 год
Актер Московского театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков, 1976 год Актер Московского театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков, 1976 год
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo;, 1977 год Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме &laquo;Служебный роман&raquo;, 1977 год
Андрей Мягков на рыбалке, 1977 год Андрей Мягков на рыбалке, 1977 год
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в сцене из фильма &laquo;Жестокий романс&raquo; по мотивам пьесы Александра Островского &laquo;Бесприданница&raquo;, 1984 год Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в сцене из фильма &laquo;Жестокий романс&raquo; по мотивам пьесы Александра Островского &laquo;Бесприданница&raquo;, 1984 год
Актер театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков у себя дома с картиной &laquo;Портрет Олега Ефремова&raquo;, 1978 год Актер театра &laquo;Современник&raquo; Андрей Мягков у себя дома с картиной &laquo;Портрет Олега Ефремова&raquo;, 1978 год
Андрей Мягков в роли Владимира Ленина и Наталья Белохвостикова в роли Надежды Крупской в фильме &laquo;Надежда&raquo; (1973) Андрей Мягков в роли Владимира Ленина и Наталья Белохвостикова в роли Надежды Крупской в фильме &laquo;Надежда&raquo; (1973)
Народные артисты Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская, 2008 год Народные артисты Андрей Мягков и его супруга Анастасия Вознесенская, 2008 год
Президент России Владимир Путин и актер Андрей Мягков во время церемонии вручения госнаград в Кремле, 2013 год Президент России Владимир Путин и актер Андрей Мягков во время церемонии вручения госнаград в Кремле, 2013 год
Актер Андрей Мягков во время церемонии прощания с Дмитрием Брусникиным, 13 августа 2018 года Актер Андрей Мягков во время церемонии прощания с Дмитрием Брусникиным, 13 августа 2018 года

Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в МХТ им. Чехова, передает РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Женовача.

Дата траурной церемонии пока не определена. «Пока этот вопрос решается. Это может быть 20 или 21 февраля», — уточнил Женовач.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

С 2010 года актер не снимался в кино, с 2013-го — не играл в театре, вел уединенный образ жизни вместе с супругой Анастасией Вознесенской.

О смерти 82-летнего актера стало известно 18 февраля.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.