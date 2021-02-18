Владимиру Соловьеву запрещен въезд в Латвию

Телеведущего канала «Россия 1» Владимира Соловьева объявили персоной нон грата в Латвии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в социальных сетях.

Теперь Соловьев намерен обсудить с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения латвийских властей. «Надо теперь думать, на кого подавать в суд и с кем судиться», — сказал Соловьев, добавив, что его канал не транслируют в Латвии.

Ранее эстрадный исполнитель Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву на пять лет.