Опубликованы первые кадры со съемок фильма о Сахарове с Чулпан Хаматовой

В Москве стартовали съемки документального фильма «Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике и правозащитнике Андрее Сахарове.

Выход фильма продюсера Игоря Мишина, сценариста Романа Супера и режиссера Ивана Проскурякова приурочен к столетию со дня рождения академика. Фильм будет документальным, игровым и постановочным одновременно.

Главные роли в фильме исполнят Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова, на первых кадрах со съемок предстающие в ретро-образах. «Я, честно говоря, с изумлением читала сценарий. Потому что одну часть его жизни я знала, а все, что было до его правозащитной деятельности, представляла смутно и плохо. Я просто окунулась в сценарий, поглотила его, и мне кажется, что это очень важная и интересная история о том, как развивался взгляд человека, как менялся его путь», — говорит Хаматова.

Фильм будет делиться на две части, показывающие перерождение героя. «Сахаров, предстающий перед зрителем в начале фильма и в конце – это два разных человека: первый создал самое адское оружие на планете; второй – сделал все возможное, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, которую он видел не только в факте существования созданного им ядерного оружия, но и в существовании тоталитарного режима, в чьих руках это оружие оказалось», — рассказывают авторы. В картину вошли фото- и видеохроника жизни академика, его воспоминания.

Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ 21 мая 2021 года, в день рождения Андрея Сахарова.