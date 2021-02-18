Киркоров назвал предложение отстранить Белоруссию от «Евровидения» пиаром

Филипп Киркоров прокомментировал «Газете.Ru» предложение в Европарламенте отстранить Белоруссию от «Евровидения». По мнению артиста, песенный конкурс пытаются политизировать, а саму инициативу назвал «пиаром».

«Европейский вещательный союз – независимая компания, которая базируется в Швейцарии, а Швейцария даже не часть Европейского союза, поэтому тот, кто говорит такие вещи должен понимать, что он спрашивает и от кого требует, поэтому вся эта инициатива только для пиара, не думаю, что это серьезно», – заявил «Газете.Ru» Филипп Киркоров.

Кроме того, отметил артист, такие решения разделяют общество, а конкурс «призван объединять».

«При чем здесь творчество и открытие, продвижение талантов к политике «режима», как они называют? Это удар по простым людям, обществу. Смешивать политику с творчеством нельзя. Евровидение — конкурс, призванный объединить европейские страны, поэтому я так люблю это праздник музыки», – подчеркнул Киркоров.

Ранее депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсборо предложила запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении» в этом году. Политик считает недопустимым сотрудничество Европейского вещательного союза с Национальной гостелерадиокомпанией республики, которая находится под санкциями ЕС.