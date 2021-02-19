«Жаловаться не стоит»: Башмет высказался о господдержке в пандемию

Народный артист СССР Юрий Башмет высказался об артистах, жалующихся на нехватку государственной поддержки в период пандемии коронавируса.

Как пишет ТАСС, этой темы он коснулся в ходе пресс-конференции в рамках XIV Зимнего фестиваля искусств в Сочи. «Что касается государственной поддержки, нашей стране жаловаться не стоит по этому поводу. Я знаю по моим коллегам, живущим на других континентах, а также в Европе, что мы не оказались в числе последних», — сказал он.

По словам Башмета, «государственные» артисты «ничего не делали, находились в карантине и получали 100% зарплаты».

При этом, уточнил артист, трудности сложились у тех, кто не был «прикреплен» к определенному месту работы — к примеру, у гастролирующих дирижеров. Для таких музыкантов в пик пандемии Башмет и директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко организовали частный фонд.

Юрий Башмет с 18 по 28 февраля будет находиться в Сочи, где проходит XIV Зимний фестиваль искусств под его руководством.

Ранее сообщалось, какие сферы культуры не получат господдержку в 2021 году.