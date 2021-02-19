Кинг и Достоевский оказались любимыми писателями российских мужчин

Федор Достоевский и Стивен Кинг стали самыми популярными писателями у российских мужчин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «ЛитРес», проведенное накануне Дня защитника Отечества.

Почти 65% опрошенных сказали, что читают каждый день, более 30% заявили, что делают это несколько раз в неделю. Федора Достоевского любимым автором назвали более 12%, Стивена Кинга — около 10%.

Любимыми книгами большинство называют роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сагу Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец», «Мартин Иден» Джека Лондона и «Брат­ьев Карамазовых» Достоевского.

Среди любимых жанров россияне выделили фэнтези и фантастику, меньшей популярностью пользуются классическая и научная литература, детективы и триллеры. А избегают мужчины любовных романов — против них проголосовали более 73% опрошенных.

Ранее россияне выбрали самую романтичную книгу.