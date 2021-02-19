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Кэрри Брэдшоу и мистер Биг, сериал &laquo;Секс в большом городе&raquo;. Ну какой рейтинг про отношения может обойтись без Кэрри? Цитата: &laquo;На следующий день я поняла, что веду себя как ребенок, и решила занять зрелую позицию, то есть все отрицать&raquo; Кэрри Брэдшоу и мистер Биг, сериал &laquo;Секс в большом городе&raquo;. Ну какой рейтинг про отношения может обойтись без Кэрри? Цитата: &laquo;На следующий день я поняла, что веду себя как ребенок, и решила занять зрелую позицию, то есть все отрицать&raquo;

Мистера Бига не будет в сиквеле «Секса в большом городе»

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Избранник журналистки Кэрри Брэдшоу Мистер Биг в исполнении актера Криса Нота не появится в сиквеле сериала «Секс в большом городе», передает Page Six.

Крис Нот играл мужчину мечты главной героини шоу в 40 эпизодах с 1998 по 2004 год, кроме того, персонаж появляется в полнометражных продолжениях сериала 2008 и 2010 годов.

Сейчас HBO ведет переговоры о возвращении в проект Дэвида Эйгенберга, который играл возлюбленного Миранды Хоббс Стива Брейди.

Ранее сообщалось, что в продолжении «Секса в большом городе» не будет актрисы Ким Кэтролл, которая играла в оригинальном шоу страстную и экстравагантную Саманту.

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